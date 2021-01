Paaspop wordt mogelijk verplaatst naar september

Paaspop, traditioneel de aftrap van het festivalseizoen, wordt dit jaar mogelijk verplaatst naar september. De organisatie overweegt de komende editie te verschuiven, zegt festivaldirecteur Peter Sanders.

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus lijkt het steeds minder haalbaar dat het festival van 2 tot en met 4 april in Schijndel kan plaatsvinden. "We beginnen normaal gesproken zo'n zes weken van tevoren met opbouwen. We hebben het natuurlijk niet over een verjaardag in de achtertuin, maar over het bouwen van een klein dorp", zegt Sanders. De organisatie wacht op duidelijkheid vanuit de overheid, maar begrijpt ook dat die er nu nog niet is.