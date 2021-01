Festivals zijn blij met garantiefonds, maar er moet nog meer duidelijkheid komen

De mainstage van Intents Festival in 2019 (foto: Intents Festival). vergroot

De festivals zijn zeker geholpen met de 300 miljoen die het kabinet uittrekt voor de evenementenbranche, maar het is de vraag of het genoeg is. Dat zegt Johan Dortmans, bestuurslid van het Brabantse festivalcollectief Front of House. Ook op de ingangsdatum van 1 juli klinkt onvrede vanuit de cultuursector.

Paul Ruiter Geschreven door

De overheid steekt de miljoenen in een garantiefonds, waar culturele organisaties als festivalorganisatoren een beroep op kunnen doen. Het is een mooie geste, zegt Dortmans, maar over de invulling en voorwaarden van het fonds is volgens hem nog weinig duidelijk.

“Of we er echt iets mee kunnen, hangt van de voorwaarden af”, legt hij uit. “Wat wordt er wel of niet betaald? En het zou hier om een lening gaan. Hoe moeten we daar mee omgaan? We zijn heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.”

Bovendien was er volgens het bestuurslid van Front of House in het overleg met de overheid vanuit de sector ingezet op 500 miljoen. Het is de vraag of de minimaal 300 miljoen die is toegezegd, genoeg is om de problemen in de stilgevallen evenementenbranche het hoofd te bieden.

Startschot

Jan Zoet, voorzitter van de taskforce van de cultuursector, zegt blij te zijn met het extra geld, maar niet met de ingangsdatum. "Veel festivals, zoals Pinkpop en Paaspop (in april), vallen buiten die regeling en hebben hierdoor niets om op terug te vallen. Daar willen we het kabinet op wijzen."

Dortmans wil benadrukken dat de ingangsdatum van 1 juli niet betekent dat voor die tijd niks op touw gezet kan worden, mocht daar toestemming voor komen. "Er zijn genoeg organisaties die ook dan een evenement kunnen organiseren. Het festivalseizoen trapt niet op 1 juli af omdat het fonds dan start. Dat hangt van andere factoren af."

Festivalorganisator MOJO heeft al laten weten door het fonds genoeg zekerheid te hebben om 'de echte organisatie' van festivals op te starten. Of dit ook voor de Brabantse festivals het startschot is, valt nog niet te zeggen, stelt Dortmans. “Daarvoor moet echt nog een hoop duidelijk worden. Voor de een zal dit het startschot zijn, de ander zal de kat nog even uit de boom kijken."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.