Uitgestorven winkelstraten, maar deze winkeliers hebben het hartstikke druk

De winkelstraten lijken uitgestorven, maar achter al die gesloten deuren wordt heel hard gewerkt. De klanten winkelen namelijk niet meer in de winkel, maar online vanuit de luie stoel. "Wij begeleiden hen, vragen ze naar hun favoriete kleuren, hun stijl en hun maten. Op die manier brengen we de beleving van écht winkelen bij de klant thuis", vertelt Jantien Streng, eigenaresse van TIEN Conceptstore in het centrum van Tilburg.

In de kleurrijke kleding- en accessoirezaak van Jantien aan de Heuvelstraat is het hartstikke druk. Niet met klanten, maar met online bestellingen. "De grootste verandering is dat ik mijn klanten niet meer fysiek in mijn winkel heb en dat we het nu allemaal online moeten doen."

'Het viel in één keer weg'

"We hebben eigenlijk een hele andere baan gekregen", vult Jeroen Fiers, eigenaar van modezaak Superfly aan. "Normaal kwamen de mensen naar onze winkel om advies te krijgen en om te shoppen met wat gezelligheid en een kopje koffie. Met échte aandacht. Maar dat valt in één keer helemaal weg. Nu moeten we dat dus digitaal gaan doen."

Het personeel van Superfly is in een mum van tijd 'omgeschoold' tot online bestelservice:

De klant virtueel begeleiden

Digitaal, maar toch persoonlijk advies. Het is een flinke uitdaging voor de winkeliers. Met hun ruim 15.000 volgers op Instagram hebben de meiden van TIEN een groot bereik. "We maken foto's van alles wat we binnenkrijgen en vaak maken we er ook nog een 'how to style-filmpje' van, zodat mensen zien hoe ze het item kunnen combineren."

De hele dag door komen er berichtjes binnen van klanten. "Wij begeleiden hen, vragen ze naar hun favoriete kleuren, hun stijl en hun maten. Op die manier brengen we de beleving van écht winkelen bij de klant thuis."

Heen en weer rijden naar de Reeshof

Bij Superfly doen ze het net even anders. Klanten kunnen vanuit hun luie stoel shoppen via de webshop. "Maar ze weten ons ook via allerlei andere kanalen te bereiken. Van mailtjes tot berichtjes op Facebook en Instagram", vertelt Jeroen.

Hij is ontzettend dankbaar voor alle vaste klanten die hij in al die jaren aan zich verbonden heeft. "Soms moet ik meerdere keren op een neer rijden naar de Reeshof omdat iemand toch een andere maat nodig heeft of omdat de klant net een andere kleur wil. Dat kost veel tijd, maar het is wel heel leuk en persoonlijk. Je ziet meteen hoe mensen wonen", lacht hij.

Allesbehalve uitgestorven winkelstraten

Ook Stefan van Aarle, voorzitter van het Ondernemingsfonds, valt het op dat de ondernemers niet stilzitten. "Het is allesbehalve uitgestorven in de winkels. De meeste zijn erg druk met hun webshop. De ondernemers in de binnenstad zitten echt op de nieuwe steunpakketten van het kabinet te wachten."

Niet alle winkeliers zijn eraan gewend om hun klanten via een webshop te bedienen. Maar het houdt ze ook bezig in deze moeilijke tijd. ”Ze zijn ook nog maar vier weken dicht. Da’s niet eens zo heel erg lang als je het vergelijkt met de horeca", aldus Van Aarle. "Het is bijzonder om te zien dat er nog niemand de deuren heeft moeten sluiten. Maar ze hebben echt wel perspectief nodig. We hebben geen idee hoe lang het nog gaat duren nu."

