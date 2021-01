Thuiswerken met acht kinderen? Zo doet bakkersfamilie Nagelkerke dat

Thuiswerken en thuisles bij bakkersfamilie Nagelkerke. vergroot

Veel ouders worden er knettergek van: hun kroost die thuis les volgt terwijl zij zelf thuiswerken. Videobellen met de baas of met een klant is namelijk geen pretje als je kinderen om snoep smeken of uitleg vragen bij een lastige rekensom. Dit is al ingewikkeld met twee kinderen, laat staan als je er acht hebt, zoals de bakkersfamilie Nagelkerke in Oudenbosch.

Hoe doen zij dat? Nou zo!

