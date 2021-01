Snollebollekes is klaar voor finale Slimste Mens: 'Ik ben nu al dankbaar voor dit avontuur'

Rob Kemps met Maarten van Rossum (Foto: Rob Kemps/Instagram) vergroot

Miljoenen mensen zitten vrijdagavond vol spanning voor de tv: wordt Rob Kemps oftewel Snollebollekes de slimste van ons land? De 35-jarige feestzanger uit Best neemt het in de finale van het populaire De Slimste Mens op tegen televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries Tunru.

Donderdagavond haalde Kemps op het nippertje de finale door Tijl Beckand naar huis te sturen met een goed antwoord over Janis Joplin. De zanger heeft in ieder geval heel veel zin in de finale.

Op Instagram zegt hij: "Allen heel veel dank voor de fijne reacties tot nu toe. Vanavond nog één keer m’n best doen maar wat de uitslag ook worden zal... ik ben nu al dankbaar voor dit avontuur."

"Ik heb nog nooit zoiets spannends meegemaakt als deze finale met jullie twee."

In het tv-programma 'M' blikte Kemps vrijdagavond samen met de andere twee finalisten alvast vooruit naar de eindstrijd. "Dit is wel een niveautje, hoor", zei hij over zijn tegenstanders. Emma Wortelboer beaamde dat: 'Ik heb nog nooit zoiets spannends en zenuwslopends meegemaakt als deze finale met jullie twee."

"De helft van de kijkers dacht ik in een kamertje in een instelling zat."

Velen waren best verbaasd dat Kemps zo goed scoorde in De Slimste Mens. "Ik sta bekend als feestzanger, en ongeveer de helft van de kijkers dacht dat ik in een kamertje in een instelling zat. Zij vonden ieder goed antwoord dat ik gaf verrassend. Dat ik het nu zo ver heb gebracht, daar ben ik best trots op."

Kemps heeft zich niet voorbereid op de finale. "Ik ga er blanco in, dat vind ik het leukste", zei hij. "Ik had ook niet de behoefte om heel snel nog iets te leren. Want dan ga je voor landen en politici, en dan stellen ze je vragen over groenten."

Zijn ontmoeting met 'professionele brompot' Maarten van Rossum wekte ontzag. "Ik zag hem in de gang lopen en was wel onder de indruk. 'Dag, meneer Van Rossum', zei ik. En net voordat we begonnen, zei hij tegen me: 'Ik heb er geen hoge verwachtingen van', haha!"

Zelf vaste kijker

Kemps is een vaste kijker van het programma en hij is blij dat hij veel mensen heeft kunnen verrassen met zijn succesvolle deelname, vertelt hij in een video op Instagram.

De finale van De Slimste Mens is vrijdagavond om 20.40 uur te zien op NPO 2.

