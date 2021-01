Snollebollekes-zanger Rob Kemps wint De Slimste Mens: 'Ongelofelijk, nondeju!'

Rob Kemps oftewel Snollebollekes mag zich vanaf nu met recht De Slimste Mens noemen. Hij won vrijdagavond de finale van het immens populaire programma door Andries Tunru te verslaan. "Ongelofelijk, nondeju!", was het enige dat de zanger kon uitbrengen direct na zijn overwinning.

Kandidaten aan elkaar gewaagd In de eerste ronde 3-6-9 haalde Rob 80 punten, waardoor hij en Andries gelijk opgingen. Na de tweede ronde Open Deur waarin Rob een vraag kreeg van rapper Boef over de kameleon, stond Rob helaas onderaan met 100 seconden op de klok. Gelukkig kon hij dat daarna weer eenvoudig ophalen.

Strak in pak

Het was duidelijk dat Kemps in ieder geval zijn mooiste pekske uit de kast heeft getrokken voor de finale. Volgens presentator Philip Freriks zag hij eruit alsof hij ging winnen: “Ik ga mijn best doen maar ik ben er sowieso op gekleed”, zei Kemps.