Automobilist rijdt agent op scooter aan in Tilburg

Een automobilist heeft vrijdagavond in Tilburg een agent op een scooter aangereden. Dit gebeurde op de kruising van de Generaal Smutslaan en de Trouwlaan.

Onderzoek

De agent is in het ziekenhuis behandeld . De auto is door de politie in beslag genomen.Of er sprake is van een opzettelijke aanrijding of een ongeluk wordt onderzocht.