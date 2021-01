Coronanieuws: avondklok gaat in, lagere levering AstraZeneca-vaccin 'leidt tot uitstel vaccinaties'

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Deze zaterdag wordt voor het eerst de avondklok van kracht: tussen negen uur 's avonds en halfvijf 's nachts mag niemand buitenkomen.

'Verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) overwogen het afgelopen jaar op te stappen vanwege politieke druk.'

Stoffen mondkapjes zijn nog steeds effectief volgens de WHO, ook nu nieuwe mutanten van het coronavirus rondwaren.

11.04 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 44 nieuwe coronapatiënten opgenomen, achttien meer dan een etmaal eerder. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend. In de Brabantse ziekenhuizen bevinden zich nu in totaal 389 coronapatiënten. De voorbije 24 uur zijn 42 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een werd overgeplaatst. Tien coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal.

10.14 - 'Lagere levering van AstraZeneca leidt tot uitstel vaccinaties'

Dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie lager zal uitvallen, is 'een flinke tegenvaller'. Dat zegt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins, voormalig directeur van het Nederlands Vaccin Instituut en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM zaterdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Het terugschroeven van het aantal geleverde vaccins gaat waarschijnlijk tot uitstel leiden voor sommige groepen die gevaccineerd moeten worden.

10.00 - Nederlanders tot 36 jaar zijn 's avonds het meest op pad

Nederlanders gingen vorige week vergeleken met de 'intelligente lockdown' in het voorjaar vaker 's avonds op pad. Mensen van onder de 36 jaar gaan het meest de deur uit tijdens de uren die vanaf zaterdag onder de avondklok vallen. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

08.22 - Alle 206 olympische comités willen dat 'Tokio' doorgaat

Alle olympische comités van de 206 bij het Internationaal Olympisch Comité aangesloten landen kijken unaniem uit naar de Spelen in Tokio komende zomer en zijn vastberaden het evenement te laten doorgaan. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het IOC in een videoboodschap exact zes maanden voor aanvang van het evenement. "Zes maanden voor de Spelen kijkt de hele olympische beweging uit naar de openingsceremonie op 23 juli", zei Bach.

08.20 - 'Uitzendkrachten PostNL moeten ook coronabonus krijgen'

Vakbond FNV wil dat uitzendkrachten die werken voor PostNL een coronabonus van 250 euro krijgen. Volgens de bond krijgen alle vaste medewerkers zon bonus voor het harde werk in de afgelopen maanden, maar uitzendkrachten niet. FNV zegt dat uitzendkrachten in een gesprek met de directie van het post- en pakketbedrijf gevraagd hebben om die bonus.

06.30 - Strengere maatregelen van kracht voor internationale reizigers

Passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika worden vanaf zaterdag geweerd in Nederland in een poging het coronavirus, en vooral de nieuwe varianten, terug te dringen. Reizigers die uit hoogrisicogebieden komen, moeten het negatieve resultaat van een sneltest kunnen overleggen. Die moeten ze maximaal vier uur voor vertrek hebben laten doen, naast de al verplichte zogeheten PCR-test.

06.04 - Deel OMT overwoog afgelopen jaar op te stappen

Verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) overwogen het afgelopen jaar op te stappen. De wetenschappers, die het kabinet adviseren bij de bestrijding van het coronavirus, hadden het gevoel dat zij niet onafhankelijk konden functioneren en dat hun adviezen werden beïnvloed door politici, is te lezen in de Volkskrant. In de krant beschrijven zij hoe ze worstelden met de politieke beïnvloeding, die vooral zou plaatsvinden vanuit het Catshuis.

03.30 - Avondklok wordt voor het eerst van kracht

Voor het eerst wordt zaterdag de avondklok van kracht. Tussen negen uur 's avonds en halfvijf 's nachts mag niemand buitenkomen, tenzij daarvoor een geldige reden is. Onder anderen mensen die voor hun werk onderweg zijn of in een medische noodsituatie verkeren mogen wel buitenkomen. Ook voor mantelzorgers geldt een uitzondering. Noodzakelijk is wel dat zij een zelf ondertekende officiële verklaring kunnen overleggen, die kan worden gedownload van de site van de Rijksoverheid.

00.38 - Lagere eerste levering van AstraZeneca tegenvaller voor Nederland

Dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie lager zal uitvallen, is een tegenvaller voor Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in totaal 11,6 miljoen vaccins bij deze leverancier besteld, een hoger aantal dan van andere coronavaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Volgens een leveringsoverzicht van het ministerie van begin dit jaar zouden 4,5 miljoen van deze vaccins in het eerste kwartaal van dit jaar binnenkomen.

00.17 - 'Stoffen mondkapjes zijn nog steeds effectief'

Zelfs nu nieuwe mutanten van het coronavirus rondwaren, zijn stoffen mondmaskers nog steeds effectief om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag, die eraan toevoegt geen plannen te hebben om de aanbevelingen aan te passen. "De stoffen, niet-chirurgische maskers kunnen gebruikt worden door iedereen jonger dan 60 jaar die geen bijzondere gezondheidsproblemen heeft", zegt Maria Van Kerkhove.

