Coronanieuws: lagere eerste levering AstraZeneca-vaccin fikse tegenvaller voor Nederland

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Deze zaterdag wordt voor het eerst de avondklok van kracht: tussen negen uur 's avonds en halfvijf 's nachts mag niemand buitenkomen.

'Verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) overwogen het afgelopen jaar op te stappen vanwege politieke druk.'

Stoffen mondkapjes zijn nog steeds effectief volgens de WHO, ook nu nieuwe mutanten van het coronavirus rondwaren.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

06.04 - Deel OMT overwoog afgelopen jaar op te stappen

Verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) overwogen het afgelopen jaar op te stappen. De wetenschappers, die het kabinet adviseren bij de bestrijding van het coronavirus, hadden het gevoel dat zij niet onafhankelijk konden functioneren en dat hun adviezen werden beïnvloed door politici, is te lezen in de Volkskrant. In de krant beschrijven zij hoe ze worstelden met de politieke beïnvloeding, die vooral zou plaatsvinden vanuit het Catshuis.

03.30 - Avondklok wordt voor het eerst van kracht

Voor het eerst wordt zaterdag de avondklok van kracht. Tussen negen uur 's avonds en halfvijf 's nachts mag niemand buitenkomen, tenzij daarvoor een geldige reden is. Onder anderen mensen die voor hun werk onderweg zijn of in een medische noodsituatie verkeren mogen wel buitenkomen. Ook voor mantelzorgers geldt een uitzondering. Noodzakelijk is wel dat zij een zelf ondertekende officiële verklaring kunnen overleggen, die kan worden gedownload van de site van de Rijksoverheid.

00.38 - Lagere eerste levering van AstraZeneca tegenvaller voor Nederland

Dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie lager zal uitvallen, is een tegenvaller voor Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in totaal 11,6 miljoen vaccins bij deze leverancier besteld, een hoger aantal dan van andere coronavaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Volgens een leveringsoverzicht van het ministerie van begin dit jaar zouden 4,5 miljoen van deze vaccins in het eerste kwartaal van dit jaar binnenkomen.

00.17 - 'Stoffen mondkapjes zijn nog steeds effectief'

Zelfs nu nieuwe mutanten van het coronavirus rondwaren, zijn stoffen mondmaskers nog steeds effectief om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag, die eraan toevoegt geen plannen te hebben om de aanbevelingen aan te passen. "De stoffen, niet-chirurgische maskers kunnen gebruikt worden door iedereen jonger dan 60 jaar die geen bijzondere gezondheidsproblemen heeft", zegt Maria Van Kerkhove.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.