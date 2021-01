Politie heeft handen vol aan automobilisten zonder rijbewijs die verkeersregels negeren

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De verkeerspolitie in Oost-Brabant heeft het vrijdag druk gehad met automobilisten die zich niets aantrokken van de verkeersregels.

Vrijdagavond racete een 36-jarige Bosschenaar in een Mercedes met een Bulgaars kenteken met een snelheid van 155 kilometer per uur over de A2 bij Vught. Daar is 100 kilometer per uur de maximumsnelheid.

De man trok zich in Den Bosch ook niets aan van een rood verkeerslicht op de Gestelseweg. Toen agenten de bestuurder wilden aanhouden, probeerde hij snel van plaats te wisselen met een passagier in de auto. Daar trapten de agenten niet in. De man, wiens rijbewijs al eerder ongeldig was verklaard, kan volgens de politie 'een forse straf tegemoet zien'.

Bij Waalre moest een automobilist zijn Mercedes inleveren, nadat agenten zagen dat die met een snelheid van 160 kilometer per uur over de N2 scheurde. Hier geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Deze bestuurder had geen rijbewijs bij zich, want die is hij kwijtgeraakt. Daarom werd de auto als onderpand in beslag genomen.

In Den Bosch zagen agenten een 28-jarige Bossche veelpleger 'voor de zoveelste keer' rondscheuren, ondanks een ongeldig rijbewijs. "Hij rende weg en liet zijn broer zich vervolgens melden op het politiebureau", laat een agent weten. "Maar daar trapten wij niet in." Ook zijn auto is in beslag genomen.

