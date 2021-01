Tortillawraps met spinazie - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Op zaterdag 23 januari was dat Harm van den Bisen. Hij maakte tortillawraps met spinazie van Noralie van den Eijnden uit Lierop.

Dit heb je nodig voor vier personen:

honderdtwintig gram verse spinazie

tweehonderd gram bloem

zestig milliliter volle melk

anderhalve theelepel bakpoeder

snufje zout

vier theelepels zonnebloemolie

En zo maak je deze spinaziewraps:

Roer bloem, bakpoeder en zout samen in een kom.

Voeg de zonnebloemolie toe.

Roer tot het deeg kruimelig wordt en zet hem even aan de kant.

Verwarm de melk (lauwwarm).

Pureer de spinazie samen met de melk tot een warme massa.

Giet de gepureerde spinazie bij de bloem in de kom en meng goed door.

Is het deeg te nat, doe er dan wat extra bloem bij. Je moet er een bal van kunnen maken.

Kneed vijf minuten goed door.

Laat de bal minimaal dertig minuten afgedekt rusten in de koelkast.

Verdeel de bal in vier gelijke stukken en rol de stukken uit tot dunne plakken van ongeveer twintig centimeter doorsnee.

Verhit een grote koekenpan en bak de tortilla's in de droge pan tot ze gaar zijn en er bruine plekjes aan de buitenkant te zien zijn.

Als ze afgekoeld zijn, kun je de wraps vullen met alles wat je lekker vind.

Smakelijk!

