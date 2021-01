Toeschouwer Wesley Sneijder ziet FC Den Bosch punt pakken tegen NAC

Wesley Sneijder kijkt toe. vergroot

Onder toeziend oog van van oud-international Wesley Sneijder hebben FC Den Bosch en NAC zaterdagmiddag gelijkgespeeld. Het werd 1-1 in stadion De Vliert in Den Bosch. Dankzij het punt doet FC Den Bosch afstand van de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie en blijft NAC voorlopig vierde. Vijf zaken die opvielen tijdens dit duel.

1. Wesley in the house

FC Den Bosch-NAC speelde zich af onder toeziend oog van Wesley Sneijder. De oud-international wil samen met de Udense ondernemer Ebert Dollevoet gaan samenwerken met de Bossche club, zo maakte Omroep Brabant maandag bekend. Sneijder liet zich niet buiten zien, maar volgde de wedstrijd vanachter het raam in een skybox. Binnenkort komt er een vervolggesprek tussen beide partijen.

2. Slaap kindje slaap

Wesley zag een enorm saaie eerste helft. Op wat sporadische speldenprikjes na, vooral van Bredase zijde, gebeurde er weinig opzienbarends. NAC had het meeste balbezit, maar kreeg de nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie geen moment op de knieën. Opvallend bij de weer teleurstellende Bredase ploeg was misschien dat Thom Haye nog steeds niet mee kon doen vanwege een rugblessure. Ook aanvoerder Dion Malone zat op de tribune (flinke tik gehad op de training) en verdediger Moreno Rutten haakte tijdens de warming-up met een kwetsuur af. Immers, Mashart en Venema waren de vervangers. Maar ook hier zullen de supporters thuis op de bank niet wakker van zijn geworden.

NAC-coach Steijn was boos over de hautaine en passieve houding van zijn spelers:

3. Venijn in de staart

Dat werden ze wel op slag van rust, want er nog venijn in het staarttje van de eerste helft. Nadat Moundir El Allouchi voor NAC van afstand in de handen van doelman Wouter van der Steen schoot, was het heel verrassend wel raak aan de andere kant van het veld. Een counter van FC Den Bosch eindigde met een hard schot van Romano Postema achter NAC-keeper Nick Olij, 1-0.

4. Sydney met nummer twaalf

Na de theepauze bleef ook NAC-verdediger Colin Rösler geblesseerd achter in de kleedkamer. Niet de te verwachten Roger Riera, maar Moïse Adilehou was zijn vervanger. De wedstrijd werd er niet veel beter op, maar het tempo werd opgeschoefd en NAC kwam in de 63e minuut op gelijke hoogte. Invaller Mario Bilate gaf een prima steekbal op Sydney van Hooijdonk die keurig afrondde. Het was zijn twaalfde goal van dit seizoen.

5. Lang seizoen

Voor FC Den Bosch betekende het gelijkspel dat de club, weliswaar op doelsaldo, de laatste plaats overdoet aan FC Dordrecht. Opvallend is echter nog altijd wel dat de Bossche ploeg nu 17 competitiewedstrijden op rij niet wist te winnen. NAC zakt verder weg in het moeras en zal de rug moeten rechten om in de play-offs straks wel potten te breken. Het wordt voor beide ploegen nog een lang seizoen, zo zag ook Wesley Sneijder die nog maar een bitterballetje nam in de skybox.

