Versierde keukendeuren brengen Raamsdonk straks in carnavalssfeer

'Wat er bij ons ooit gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval!' Dat is het motto van Ard Janssens uit Raamsdonk, maar ook een zin uit het liedje 'Bij ons staat op de keukendeur' van De Twee Pinten. Ard bedacht op basis van dit liedje een carnavalsactie voor het hele dorp. Hij bezorgde zaterdag gratis keukendeuren zodat mensen die kunnen versieren in carnavalsstijl.

Liedje

Het lied van De Twee Pinten was voor Ard heel toepasselijk. In het lied wordt gezongen over een keukendeur die is voorzien van allerlei uitspraken over carnaval. En dan is er nog die ene zin: 'Wat er gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval'. "Raamsdonk is geen dorp wat niets doet met carnaval'', zegt Ard trots. "Natuurlijk is het balen dat carnaval door corona niet op de gebruikelijke manier door kan gaan. Maar hier in Raamsdonk doen we wel een polonaise met anderhalve meter ertussen."