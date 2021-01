Man in bovenbeen geschoten in huis in Eindhoven: twee mannen gezocht

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. vergroot

Bij een schietpartij in een huis in de Cahorslaan in Eindhoven is vrijdagmiddag een man in zijn bovenbeen geraakt. De twee verdachten waar de politie naar op zoek is zijn beiden rond de 35 jaar oud en lichtgetint. Een van hen droeg een pet.

Rond halftwee vond de schietpartij plaats. Een man met een vuurwapen was het huis binnengedrongen, samen met nog een andere man.

Gevlucht in bestelauto en personenauto

Waarom het slachtoffer is neergeschoten, is nog onduidelijk. Na de schietpartij zijn de twee indringers gevlucht in een witte bestelauto en een witte personenauto.

Vrijdagmiddag is in de buurt nog naar de daders gezocht met onder meer een politiehelikopter. Dat leverde niets op.

Mogelijk meer mensen betrokken

De politie houdt er rekening mee dat zeker twee en mogelijk meer mensen betrokken zijn bij de schietpartij.

Ook zaterdag gaat het onderzoek verder. Inmiddels heeft de politie meerdere getuigen gesproken maar ze is nog altijd op zoek naar meer informatie en mogelijke camerabeelden.

