PSV overtuigt niet, maar wint wel van provinciegenoot RKC Waalwijk

PSV heeft in eigen huis een moeizame 2-0 zege geboekt op RKC. De provinciegenoot uit Waalwijk maakte het de ploeg van trainer Roger Schmidt goed lastig en liet vooral in de eerste helft na om PSV pijn te doen. Uiteindelijk waren Zahavi (vrije trap) en Rosario de doelpuntenmakers aan PSV-kant. Welke 4 zaken vielen er verder op?

Job Willemse & Yannick Wezenbeek

1. Kansenregen RKC

RKC was duidelijk niet naar Eindhoven gekomen om de bus te parkeren. De Waalwijkers durfden brutaal mee te voetballen met PSV in de eerste helft. Het zorgde ervoor dat ploeg van trainer Fred Grim de nodige kansen creëerde.

Het was dan ook een wonder dat RKC na 25 minuten spelen niet op voorsprong kwam. Allereerst was het Lennerd Daneels die een prachtige aanval van de RKC´ers niet wist te verzilveren. Van dichtbij wist doelman Mvogo het schot van de linksbuiten knap te keren. Uit de corner die daarna volgde schoot Ayman Azhil van grote afstand op de paal. Daarmee waren de kansen nog niet op voor RKC want een paar seconde later was het Meulensteen die vanaf vijf meter de bal niet tegen de touwen kreeg, omdat PSV'er Jordan Teze de bal op de lijn tegenhield.

2. Horten en stoten

Slordig veldspel, slechte aannames, weinig creativiteit en het falen in collectief druk zetten zorgde ervoor dat PSV een moeizame avond beleefde. Het ging met horten en stoten. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft al een redelijk lange periode moeite om wedstrijden makkelijk naar zich toe trekken.

En ook RKC Waalwijk, de nummer 15 van de Eredivisie, maakte het PSV toch best lastig. Volgens Schmidt is een gebrek aan frisheid en fitheid een grote factor in het niet behalen van het gewenste niveau, maar feit is wel dat PSV dit soort wedstrijden gewoonweg makkelijker moet winnen, waardoor ze ook minder energie hoeven te verspillen.

Roger Schmidt reageert op de winst op RKC en de bekerloting met Ajax:

3. Weer een blessure

De lappenmand bij PSV was nog niet zo kort geleden aardig leeg, maar stroomt nu toch weer wat voller. En vooral de aanvallende smaken begin op te raken bij de Eindhovenaren. Met het duel van aankomende dinsdag met FC Emmen en de topper van volgende week zondag met Feyenoord in het vooruitzicht, zijn aanvallers Cody Gakpo en Mario Götze al een twijfelgeval.

En daar kwam zaterdagavond Noni Madueke bij. De jonge Engelsman is aardig op dreef dit seizoen, maar moet wellicht nu wat langer vanaf de kant toekijken. Madueke moest al na 25 minuten het veld verlaten, nadat hij een sprint trok om de bal te halen. Daarbij schoot het in de hamstring van de PSV-aanvaller. Hij probeerde het daarna nog wel, maar leek zijn blessure daarmee te verergeren. Het is de vraag ernstig de blessure nu is, maar een domper is het zeker voor hem en PSV.

4. Debuut Oosting

RKC-trainer Fred Grim had zaterdagavond aardig wat verrassingen in de opstelling. Liefst vier andere namen stonden er in het basiselftal van de uitploeg. Thierry Lutonda, Sylla Sow en Juriën Gaari waren nog bekende namen die weer een kans kregen in de basis maar Thijs Oosting was een nieuwe naam op het wedstrijdformulier.

De aanvallend ingestelde middenvelder kwam vrijdag op huurbasis over van AZ en trainde pas één keer mee bij RKC. Toch was er voor hem, vanwege een blessure bij Richard van der Venne, al een plek ingeruimd op het middenveld van de Waalwijkers. Oosting moet RKC meer stootkracht geven voorin maar kon zaterdagavond nog niet zijn stempel drukken. Zijn cijfers in de Eerste Divisie beloven veel goeds. In vijftien wedstrijden bij Jong AZ was hij betrokken bij twaalf doelpunten (zeven goals en vijf assists). Mede daardoor verwacht men bij RKC ook goals van de jonge middenvelder.

Thijs Oosting maakte zaterdagavond zijn debuut voor RKC. Op de persconferentie ging de nieuweling in op zijn eerste dagen:

