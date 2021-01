Deel van Brabant wordt wakker onder een sneeuwlaagje, KNMI waarschuwt voor gladheid

Een deel van Brabant was zondagochtend bedekt met een sneeuwlaagje. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en geeft code geel af.

"In het zuidoosten komt de komende uren nog natte sneeuw of lichte regen voor", laat een woordvoerder van het KNMI weten. "Er kan gladheid zijn door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten."