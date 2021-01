Meer sneeuw op komst na winters begin van de zondagochtend

Een deel van Oost-Brabant was zondagochtend bedekt met een sneeuwlaagje. Dit leverde mooie plaatjes op. Zondagavond wordt opnieuw sneeuw verwacht, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

"In de hoek van Budel is een paar centimeter gevallen", vertelt Klaassen. Maar de meeste sneeuw viel in het zuiden van Limburg. Daar is lokaal een pak van vijf tot tien centimeter ontstaan.

"En ik denk niet dat dit de laatste sneeuw is", vertelt de weerman van Weerplaza. De storing die zich zaterdagnacht boven België bevond, gaat volgens hem Nederland schampen. "Op basis van de weerkaarten schatten we in dat in de loop van de avond alles ten zuiden van de lijn Breda-Eindhoven wit wordt. Ten noorden van die lijn is dit erg onzeker."