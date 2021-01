Drukte in binnenstad van Eindhoven neemt toe, ME wijst mensen op coronaregels

Wachten op privacy instellingen... Drukte op het 18 Septemberplein in Eindhoven (foto: René van Hoof). De politie is zondagochtend preventief aanwezig in het centrum van EIndhoven (foto: René van Hoof). De politie voert zondag veel preventieve controles uit in Eindhoven (foto: René van Hoof). Volgende Vorige vergroot 1/4 Politie massaal aanwezig in centrum Eindhoven na signalen van gewelddadig protest

Het wordt zondagmiddag drukker en drukker op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Enkele honderden mensen hebben zich er verzameld. Politie en ME praten op mensen in en proberen ze ertoe te bewegen naar huis te gaan en zich te houden aan de coronaregels. Onder meer met megafoons wordt hiertoe opgeroepen.

Sandra Kagie

De politie is sinds zondagochtend sowieso massaal aanwezig in de binnenstad van Eindhoven. Op verschillende plekken staan politiebusjes en ook rijden busjes door de stad. Langs invalswegen naar de stad is ook veel politie op de been, dit onder meer bij benzinestations.

Auto’s worden er bijvoorbeeld aan het begin van de Kennedylaan uitgepikt. Vervolgens worden ze even verderop gecontroleerd.

Veiligheidsrisicogebied

De politiemacht is op de been nadat er signalen binnenkwamen dat 'personen met wapens naar de stad willen komen en bereid zijn geweld te plegen'. De gemeente besloot daarom het centrum van de stad vanaf elf uur zondagochtend tot elf uur zondagavond aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Dit betekent dat de politie iedereen in dat specifieke deel van de stad preventief mag fouilleren. Rond halftwee was het nog rustig in de stad. Rond twee uur werd het drukker en drukker.

Zo reageren mensen zondag op straat in Eindhoven op de enorme politiemacht die aanwezig is

Op bijvoorbeeld het Stationsplein houdt de politie zondag preventieve controles. Ook loop je daar vanuit het station meteen tegen een bord aan met daarop de waarschuwing: 'Er zijn geen manifestaties. Ga terug naar huis!'

De gemeente, politie, het openbaar ministerie en de GGD roepen iedereen op niet naar Eindhoven te komen. "Reisbewegingen en samenkomsten vormen een groot risico voor de volksgezondheid", zo luidt de boodschap.

Pegida

Eerder kondigde anti-islambeweging Pegida aan om in Eindhoven te willen demonstreren. Die demonstratie werd verboden.

Toch heeft de politie burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laten weten 'dat de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door aanwezigheid van wapens'. Mensen zouden actief zijn opgeroepen geweld te gebruiken.

