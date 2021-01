Signalen dat gewapende mensen naar Eindhoven komen: binnenstad is veiligheidsrisicogebied

De politie is zondagochtend preventief aanwezig in het centrum van EIndhoven (foto: René van Hoof). vergroot

Het centrum van Eindhoven is vanaf elf uur zondagochtend tot elf uur zondagavond aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit heeft burgemeester van Eindhoven John Jorritsma in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Er zijn signalen binnengekomen dat mensen met wapens en zwaar vuurwerk naar de stad willen komen en bereid zijn geweld te plegen, laat de gemeente zondagochtend weten.

Eerder kondigde anti-islambeweging Pegida aan om in Eindhoven te willen demonstreren. Die demonstratie werd verboden. Toch heeft de politie burgemeester Jorritsma laten weten 'dat de vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door aanwezigheid van wapens'. Mensen zouden actief zijn opgeroepen geweld te gebruiken.

De politie heeft aangegeven te verwachten dat grote groepen mensen zich tegen haar wil keren. De oproep is daarbij 'onherkenbaar te zijn' en 'wapens en zwaar vuurwerk te gebruiken'. Dat het centrum van Eindhoven nu is aangewezen als veiligheidsrisicogebied betekent dat iedereen die daar aanwezig is preventief kan worden gefouilleerd. Ook wordt er volgens de burgemeester extra cameratoezicht ingezet.

Nog rustig

Het is zondagochtend rond elf uur nog rustig in het centrum van de stad. Op verschillende plekken is de politie preventief aanwezig. Ook rijdt de politie met busjes door de stad.

Nederland in Verzet

Behalve Pegida kondigde eerder ook de groepering Nederland in Verzet een demonstratie in Eindhoven aan. Die werd geannuleerd. Maar mogelijk komen er toch demonstranten van die groep naar Eindhoven, om onder het mom van De Koffie Club in het openbaar koffie te drinken. Dit zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Gemeente, politie en OM herhalen zondagochtend het dringende verzoek aan iedereen om niet naar Eindhoven te komen. "Reisbewegingen en samenkomsten vormen een groot risico voor de volksgezondheid."

Het blauw gearceerde deel van Eindhoven is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied:

Dezelfde maatregel in Amsterdam

Net als de binnenstad van Eindhoven is ook het Museumplein in Amsterdam vanaf elf aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam besloot dit in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Dit na de ongeregeldheden van vorige week en recente aanwijzingen dat zondag opnieuw mensen naar het plein komen en geweld willen gebruiken.

Vorige week zondag ontstonden ongeregeldheden op het Museumplein in Amsterdam toen werd besloten een verboden demonstratie met tweeduizend mensen te beëindigen. Het bevel om weg te gaan, werd massaal genegeerd en de betogers keerden zich tegen de politie.

