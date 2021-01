Guido Weijers praat maandag met minister over proef met voorstellingen met publiek

vergroot

Cabaretier Guido Weijers uit Breda praat maandag met minister Hugo de Jonge over een proef met theatervoorstellingen met publiek. Dat vertelde hij zondag in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Een proef met 500 man publiek zou al ingegaan zijn, maar minister-president Mark Rutte stak daar een stokje voor en zorgde voor uitstel. Maar van uitstel komt geen afstel, aldus de cabaretier. "Ik ga er vanuit dat minister De Jonge maandag met een nieuwe datum komt", hoopt Weijers. "Hij heeft eerder gezegd dat hij niet wil dat het op de lange baan wordt geschoven."

"Het is een heel wetenschappelijke proef."

De proef zou oorspronkelijk in december in het Beatrixtheater in Utrecht plaatsvinden. Vijfhonderd bezoekers zouden in meerdere groepen binnenkomen en dan meteen getest worden. Ook dragen ze sensoren om lichaamstemperatuur te meten. Het RIVM, TNO, universiteiten en de overheid zijn bij de proef betrokken. "Het is heel wetenschappelijk allemaal", aldus Weijers, die zich hiermee opwerpt als voorvechter van de evenementenbranche.

De proef kan hem niet vroeg genoeg beginnen. "Ik zoek niet de grens op, maar ik onderzoek de mogelijkheden. We denken dat het onveilig is met zijn allen bij elkaar, maar we weten het niet. Het wordt niet gemeten." Daar wil de cabaretier verandering in brengen.

"Het blijft fietsen met een lekke band."

In december heeft Weijers zijn oudejaarsconference gegeven. Die opnames werden gedaan zonder publiek. "Totaal onwennig", noemt de cabaretier die ervaring. "Het blijft fietsen met een lekke band." Twaalf medewerkers bekeken de opnames via Zoom, maar het blijft verre van ideaal. Een grap vertellen en geen reactie krijgen, dat is moeilijk werken voor een cabaretier.

