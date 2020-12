Guido Weijers treedt op voor 500 man publiek met proefvoorstelling in coronatijd

Archieffoto: Tom van den Oetelaar vergroot

Guido Weijers gaat in de tweede helft van januari optreden voor vijfhonderd man publiek. De cabaretier uit Breda voert de theatershow op in het Beatrix Theater in Utrecht, waar een van de proefprojecten wordt gehouden om te zien wat er nodig is om meer evenementen te kunnen laten doorgaan tijdens de coronacrisis.

De bezoekers van de show worden in twee groepen van 250 man verdeeld. Ook komt er een zakelijk evenement in de vorm van een congres in de Jaarbeurs in Utrecht, plus competitiewedstrijden van NEC en Almere City FC.

"Er zit iets in mij dat ik de angst niet wil laten winnen."

Weijers praatte dinsdagavond in de talkshow van Beau van Erven Dorens over zijn tiende oudejaarsconference, die doorgaat hoewel er slechts dertig mensen bij mogen zijn. "Ik heb heel lang getwijfeld", vertelde hij bij Beau. "Maar twijfel is nog bijna erger dan het niet weten. Je moet op een gegeven moment gewoon een knoop doorhakken. Er zit iets in mij dat ik de angst niet wil laten winnen."

Weijers heeft eerder op creatieve manieren geprobeerd toch zijn ding te kunnen doen. In juni liet hij een theater bouwen met drie zalen waarbij je negentig man kunt ontvangen in plaats van dertig.

Voor zijn oudejaarsconference staan er nog een meubelzaak en een kerk in optie om meer publiek te kunnen ontvangen. "Maar ook als dat allemaal op niks uitdraait, dan gaan we het toch doen voor dertig mensen."

Komende vrijdag heeft Weijers zijn eerste try-out voor dertig mensen. De oudejaarsconference is op 31 december om halfnegen te zien op RTL4.

LEES OOK: Ook Guido Weijers vraagt meer speelruimte voor zijn oudejaarsconference

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.