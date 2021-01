Meerdere mensen opgepakt bij demonstratie in Eindhoven, station is afgesloten

Wachten op privacy instellingen... De politie pakt een van de demonstranten op. Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie grijpt in bij demonstratie in centrum van Eindhoven

Bij de demonstratie in het centrum van Eindhoven zijn zondagmiddag zo'n dertig mensen aangehouden. Ook het treinverkeer naar en van Eindhoven is stilgelegd 'door inzet van de politie', zo meldt de NS. Het station is afgesloten.

Ongeveer dertig mensen zijn rond drie uur aangehouden 'voor niet voldoen aan de vordering om het gebied te verlaten'. Ook zijn mensen aangehouden voor (poging tot) zware mishandeling.

Op het 18 Septemberplein liep het zondagmiddag iets na twee uur volledig uit de hand. De politie moest hard ingrijpen en ook een waterkanon moest worden ingezet. De politie te paard en leden van de ME vormden een linie om het plein schoon te vegen. De demonstranten staan inmiddels rondom het Stationsplein.

Demonstranten scandeerden leuzen als 'dictatuur, dictatuur' en gooiden met vuurwerk. Ook haalden ze fietsen uit rekken en legden ze die op straat om de politiebusjes tegen te houden.

De politiemacht was zondagmiddag op de been nadat er signalen binnenkwamen dat 'personen met wapens naar de stad willen komen en bereid zijn geweld te plegen'. De gemeente besloot daarom het centrum van de stad vanaf elf uur zondagochtend tot elf uur zondagavond aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Oorspronkelijk was anti-islambeweging Pegida van plan om een demonstratie te houden in het centrum van Eindhoven. Ook de groepering Nederland in Verzet kondigde een protest aan. Ook dat werd geannuleerd. Maar mogelijk zouden er toch demonstranten van die groep naar Eindhoven komen, om onder het mom van De Koffie Club in het openbaar koffie te drinken. Dit zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

