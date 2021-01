Groepen plegen vernielingen in Oosterhout en Breda, politie roept mensen op naar binnen te gaan

Foto: Perry Roovers / SQ Vision. vergroot

Ook in Breda en Oosterhout is zondagavond op verschillende plekken onrust ontstaan. Op meerdere plekken zijn door groepen vernielingen aangericht, zo meldt de politie. Het gaat onder meer mis in de Bredase wijk Tuinzigt en aan de Loevensteinlaan in Oosterhout.

Rondom het Nelson Mandelaplein in Breda werd even na half elf een auto in brand gestoken. De politie is aanwezig en trekt de wijk in. Mensen worden opgeroepen om naar binnen te gaan, meldt een verslaggever ter plekke.

"Wij zijn ter plaatse en handhaven onder andere de avondklok. Iedereen die buiten is zonder geldige verklaring, wordt bekeurd", aldus de politie. Ook in de Meidoornstraat in Breda ging het mis. Daar liggen hekwerken op straat. Op de Loevensteinlaan in Oosterhout zijn onder meer ruiten van een restaurant vernield.

De onrust in Breda en Oosterhout volgt na een dag van ongeregeldheden in Brabant. Zondagmiddag liepen demonstraties in Eindhoven volledig uit de hand. In de avond ging het ook mis in Tilburg en Helmond.

Aan de Tramsingel in Breda is veel politie aanwezig. In de Meidoornstraat heeft de politie de weg versperd.

