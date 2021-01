'Eindhoven wordt nu gezien als een stad van een bijna-burgeroorlog, dat doet pijn'

Wachten op privacy instellingen... Burgemeester Jorritsma in het station in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit was Eindhoven op 24 januari 2021

Burgemeester John Jorritsma is verbijsted na de rellen die zondag uitbraken in zijn stad. "Eindhoven, waaraan ik al jaren bouw als een stad van techniek, design, creativiteit en sociaal beleid, wordt nu gezien als een stad van een bijna-burgeroorlog. Dat doet in alle vezels van mijn lijf pijn."

"Ik heb geprobeerd een uurtje of zes de slaap te vatten," vertelde Jorritsma maandagochtend, "maar je kunt je voorstellen dat de adrenaline nog altijd behoorlijk door mijn lichaam pompt. Mijn stad is zondag compleet verbouwd."

"Om een stad van deze omvang kun je geen hek zetten."

Volgens de burgemeester heeft hij er alles aan gedaan om te voorkomen dat er een dreigende situatie zou ontstaan. Zo weigerde hij een vergunning voor een demonstratie, was er zondag veel politie op de been en werd het centrum van Eindhoven uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, nadat er signalen waren binnengekomen dat gewapende mensen op weg waren naar de stad. Maar het mocht allemaal niet baten. "Om een stad van deze omvang kun je geen hek zetten. We hebben geen poort waardoor je kan zeggen: je komt er niet in."

Tot de middag leek de situatie nog aardig onder controle. "Toen zijn er kennelijk via allerlei sociale media oproepen zijn gedaan om individueel naar Eindhoven te komen. Die mensen hebben zich vervolgens verzameld, onder meer op het 18 Septemberplein.

"Als je dan nog meer mensen inzet, vinden de relschoppers dat alleen maar prachtig."

Toen om een uur 's middags de eerste vijftig tot honderd mensen daar aankwamen en aangesproken werden dat ze moesten weggaan, ging het meteen mis. Ze trokken wapens, stokken, knuppels... alles met het gevaar om volop die agenten aan te vallen."

Om de relschoppers te stoppen, werden onder meer een waterkanon, traangas en honden ingezet. "Dit leek wel een burgeroorlog", verzucht Jorritsma. Niet alleen in Eindhoven was het raak. Op allerlei plekken in Nederland liep het zondag uit de hand. "Als je dan nog meer mensen inzet, vinden de relschoppers dat alleen maar prachtig", meent de burgemeester.

Jorritsma begrijpt de oproerkraaiers niet. Hij wijst erop dat we met elkaar het coronavirus aan het bestrijden zijn. "Die coronabestrijding hangt niet af van 60.000 politieagenten, van burgemeesters en kabinetsleden maar van ons als samenleving. Samen moeten wij dit doen. Daar zijn we nu elf maanden mee bezig. Als je denkt dat je winkels moet slopen en te plunderen om de vrijheid voor de ondernemers en de horeca herwinnen, ben je wel heel apart bezig..."

