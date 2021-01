Politie maakt jacht op alle relschoppers in Eindhoven: 'Volop beelden voorhanden'

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision vergroot

De politie gaat alle relschoppers opsporen die zondag aanwezig zijn in het centrum van Eindhoven. Dat laat ze weten via Twitter. Mensen die zondag niet opgepakt worden, worden later op basis van camerabeelden opgespoord.

Ista van Galen Geschreven door

Het is momenteel nog erg onrustig in de binnenstad van Eindhoven. Volgens de politie blijven kleinere groepen zich misdragen en dingen vernielen. Ze weigeren de stad te verlaten.

De politie schrijft op Twitter: "De inzet is er nu op gericht om de rust te laten weerkeren. Raddraaiers die nu niet worden aangehouden, zullen we later opsporen. Er is volop beeldmateriaal voorhanden, dat we maximaal zullen gebruiken bij de opsporing van de relschoppers."

Beelden van de rellen in Eindhoven:

