Geweld in Eindhoven schokt de politiek: 'Onze stad is al jaren doelwit'

Op sociale media regent het opmerkingen over de rellen op het 18 Septemberplein in Eindhoven zondagmiddag. Ook enkele politici op Twitter veroordelen het geweld.

De fractievoorzitter van de lokale afdeling van D66 baalt ervan dat zijn stad wederom toneel is van rellen. ''Eindhoven is al jaren doelwit van mensen (van buiten) die hier willen demonstreren. We zijn een open stad, waar de vrijheid om te demonstreren een groot goed is", zegt Robin Verleisdonk. "Maar als relschoppen het enige doel is, trekken we een grens. Afschuwelijk!"

Het CDA Eindhoven betuigt steun aan de agenten die zondagmiddag in de vuurlinie staan. "Diep respect voor onze mensen van de politie vandaag. Je zult maar in deze omstandigheden moeten werken."

Geweld tegen politiepaard

De lokale fractie van Partij voor de Dieren hekelt het geweld tegen politiepaarden. Op beelden die op het internet circuleren, is te zien hoe er zwaar vuurwerk naar een agent te paard wordt gegooid. ''Laatst was er in Amsterdam bruut geweld tegen politiepaarden. Nu ook in Eindhoven. Dit gaat echt elke grens over."

"Handen af van journalisten, beveiligers, politiemensen en de mensen bij de teststraten."

Ook landelijke politici buigen zich over de rellen in Eindhoven, Amsterdam en Urk. SP-Leider Lillian Marijnissen spreekt zich daarbij hard uit tegen geweld richting mensen met een vitaal beroep. "Echt ongelofelijk en onacceptabel. Handen af van journalisten, beveiligers, politiemensen en de mensen bij de GGD-teststraten. Zij doen hun werk voor de samenleving, wij staan achter ze."

Schadelijke leuzen

Op spandoeken van betogers in Eindhoven zijn leuzen als 'NOS is fake news' te lezen. GroenLinks-leider Jesse Klaver is van mening dat dit soort uitspraken ervoor zorgen dat mensen radicaliseren. Hij legt daarbij de schuld bij de PVV en Forum voor Democratie. ''Dit soort rellen is precies wat er gebeurt als partijen als PVV en Forum roepen dat de NOS fake news is. Stop met dat verkondigen. Het is niet onschuldig om de NOS 'nepnieuws' te noemen, het is levensgevaarlijk."

