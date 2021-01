Kijk terug: politie heeft handen opnieuw vol aan relschoppers

Het blijft onrustig in de binnenstad van Eindhoven. Demonstranten hebben zich opnieuw tegen de politie en de Mobiele Eenheid gekeerd.

Rond drie uur leek de rust te zijn weergekeerd. De politie had toen hardhandig een eind gemaakt aan een demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Honderden mensen hadden zich verzameld op het plein. Dat werd door agenten schoongeveegd, waarbij een waterkanon is ingezet. Zo'n dertig mensen zijn opgepakt.