Winkels in station Eindhoven geplunderd en auto's in brand gestoken bij rellen

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Tijdens de ongeregeldheden, zondagmiddag in Eindhoven, zijn diverse winkels in het station geplunderd. Onder meer een vestiging van Jumbo is leeggehaald. Ook werden er vernielingen aangericht. Verder zijn ruiten van het stationscomplex ingegooid. In de buurt van het station zijn verscheidene auto's in brand gestoken. Eén van de wagens is eigendom van spoorbeheerder ProRail.

Ook de fietsenstalling op Station Eindhoven Centraal moest het ontgelden. Demonstranten hebben fietsen uit de stalling meegenomen en gebruikten die onder meer om barricaden op te werpen tegen de Mobiele Eenheid (ME). Bij de rellen, waarvoor eerder op de dag werd opgeroepen, zijn zeker dertig mensen aangehouden. Tegen half zes zondagmiddag waren politie en ME nog druk doende om de betogers te verdrijven.

Nog steeds onrustig

Tussen half twee en drie uur liep het compleet uit de hand in de Eindhovense binnenstad. Nadat de rust leek te zijn teruggekeerd, meldden tientallen relschoppers zich tegen half vier andermaal op en in de buurt van het 18 Septemberplein en het Stationsplein. Sindsdien blijft het chaotisch in het centrum van de stad.

Agenten gebruikten onder meer hun wapenstok, olitiepaarden en -honden. Ook werd een waterkanon ingezet om demonstranten terug te dringen. Het protest liep zo uit de hand dat aan de kant van de politie ook nog traangas moest worden gebruikt. Ondertussen was de omgeving zo onveilig geworden dat de Nederlandse Spoorwegen en busvervoerder Hermes het trein- en busvervoer voorlopig hebben stilgelegd.

Een beeld van de strijd in de Eindhovense binnenstad (foto: Arno van der Linden/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Geen toestemming voor demonstratie

Pegida, dat ageert tegen de islam, en een groep die zich al geruime tijd tegen de coronamaatregelen van het kabinet keert hadden zondag willen demonstreren. Pegida kreeg hiervoor geen toestemming van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma; de andere organisatie zag af van haar plan.

Toch werd zondag, onder meer door 'Nederland in Verzet, weg met dit kabinet', opgeroepen om alsnog naar de Lichtstad te komen en dat lokte honderden mensen naar het 18 Septemberplein. Hierbij liep het compleet uit de hand. Zo werd er met vuurwerk, rookbommen, stenen, fietsen, hekken en andere voorwerpen waaronder golfballen en blikjes naar agenten en ME'ers gegooid. Hierbij raakte één van de banden van het waterkanon lek, waardoor dat voertuig niet kon worden ingezet. Hierop werd besloten om traangas te gebruiken. Later werd nog een ander waterkanon ingezet.

Ondertussen werden her en der brandjes gesticht. Een ProRail-voertuig werd omvergegooid, in brand gestoken en er werd massaal tegenaan geschopt.

Een van de wagens die in brand zijn gestoken. vergroot

Eén gewonde

Voor zover bekend is tijdens de rellen één persoon, een vrouw, gewond geraakt aan haar hoofd. Ze was ongelukkig ten val gekomen nadat ze door water van het waterkanon was geraakt. Op sociale media staan verder foto's en filmpjes van betogers die gewond zijn geraakt. De mensen die zijn aangehouden, worden beschuldigd van onder meer (zware) mishandeling en het geen gehoor geven aan de oproep om de pleinen te verlaten. Het 18 Septemberplein lag aan het eind van de middag bezaaid met (stukken van) stenen en andere voorwerpen.

Op sociale media gingen de afgelopen week berichten rond dat mensen die tegen de coronamaatregelen zijn van plan zijn te gaan 'koffiedrinken' in Eindhoven en Amsterdam. In de hoofdstad moest de politie zondag in actie komen om het Museumplein schoon te vegen. Dat lukte tegen vijf uur grotendeels en was nodig omdat de honderden demonstranten het plein niet wilden verlaten.

