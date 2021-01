Restaurant Giornale lag in de vuurlinie van de relschoppers in Eindhoven: 'Allemaal naar achteren!'

Restaurant Giornale in Eindhoven (foto: Rogier van Son). vergroot

Restaurant Giornale in Eindhoven bevond zich zondag middenin het geweld op het Stationsplein in Eindhoven. Stoelen vlogen door de lucht, ramen sneuvelden en borden die buiten stonden, werden op straat gegooid. Relschoppers bekogelden daar agenten en ME'ers die de situatie in de hand probeerden te houden. Ook richtten ze talloze vernielingen aan en plunderden ze winkels.

"We waren aan het werk en hadden het best wel druk toen de rellen uitbraken", vertelt Roel, een van de medewerkers van restaurant Giornale. "In eerste instantie leek er niet zo heel veel aan de hand, maar van het ene op het andere moment liep het helemaal uit de hand en zaten we er middenin."

Grimmige sfeer

Dat was schrikken voor de medewerkers, knikt Roel. "Op dat moment haal je iedereen naar binnen, sluit je de deuren en dan kijk je maar wat er gebeurt. De sfeer was best wel grimmig. Daarom hebben we op een gegeven moment gezegd: 'Allemaal naar achteren, we doen even de lampen uit om geen aandacht te trekken'."

Het strijdtoneel in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Hij noemt de situatie 'best wel eng'. "Want op een gegeven moment werd er met spullen gegooid en werd er brand gesticht. Dan vraag je je af wat er met je eigen spullen gaat gebeuren. We hadden ons terras uitgestald omdat we best wat mensen over de vloer krijgen om eten af te halen. Die spullen stonden dus buiten..."

En dus moesten die spullen het ook ontgelden. "Er gingen wat stoelen door de lucht, er sneuvelden wat ramen en de windschermen. Daarnaast zijn borden die buiten stonden op straat gegooid. Erg zuur."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.