Wie zijn de relschoppers die Eindhoven op zijn kop zetten? ‘Geen demonstranten maar straatjeugd'

De Eindhovense binnenstad is zondag geplunderd, verwoest en de politie is bekogeld en belaagd. Er wordt met de vinger gewezen naar verschillende groepen, van hooligans tot Pegida. Maar wie waren deze relschoppers echt? We vroegen het aan misdaadjournalist John van den Heuvel.

De groep mensen die zaterdagmiddag naar de Eindhovense binnenstad kwam om samen koffie te drinken als protest tegen de coronamaatregelen en de avondklok, was een heel bont gezelschap. Man, vrouw, jong en oud. Zij stonden de aanwezige pers vriendelijk te woord en waren niet gewelddadig. In een verklaring achteraf zegt de groep dat ze afstand neemt van iedere vorm van geweld en vernieling.

Niet lang daarna sloeg de sfeer in de binnenstad duidelijk om. Het werd drukker in de stad en politie en ME besloten het 18 Septemberplein schoon te vegen. De kleurrijke groep van ‘s middags verdween en maakte plaats voor jongeren gekleed in het zwart.

"Ze filmen elkaar en ze komen herkenbaar in beeld."

Misdaadjournalist John van den Heuvel vindt het overduidelijk wie deze relschoppers waren: “Het waren heel veel jongeren met scootertjes van vijftien tot zeventien jaar. Wat ik ervan gezien heb, is straatjeugd die het leuk vindt om een rel te trappen. Ze staan met telefoontjes in de hand en het is oliedom wat ze doen. Ik heb veel beelden voorbij zien komen, gefilmd met hun eigen telefoons. Als opsporingsinstantie spring je een gat in de lucht want ze filmen elkaar en ze komen herkenbaar in beeld", zegt hij.

"Je ziet gewoon op beeld mensen strafbare feiten plegen. Laten we niet vergeten: als jij een steen uit de straat haalt, die kapot gooit en daarmee de ME bekogelt, dan is dat gewoon poging tot zware mishandeling en je kunt daar gevangenisstraf voor krijgen. Ik vraag me af of ze dat beseffen. En als je analyseert wie dat doen, zijn dat geen coronademonstranten of mensen die zich oprecht zorgen maken maar pure relschoppers.”

Plunderingen

De jongens die daarna winkels plunderden, zijn van hetzelfde kaliber. In onderstaand filmpje is duidelijk te zien dat het om tieners en mannen van begin twintig gaat die in zwarte kleding met capuchons lachend ruiten ingooien en de Jumbo in het station plunderen.

De meeste van hen filmen wat er gebeurt en zijn in veel gevallen zelfs volledig herkenbaar. Op vage Instagramaccounts met namen als 'Soldaatje' en 'Avondklokg' worden foto’s en video’s gedeeld van deze rellende jongens.

Een ding is overduidelijk: voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen en verreweg de meeste mensen die eerder hebben gedemonstreerd, keuren het geweld en de plunderingen keihard af.

