Vrijwilligers helpen mee met opruimen troep in Eindhoven: 'Zo maken we gebaar tegen al het geweld'

1/2 'Ik heb geen moment getwijfeld om mee te doen met opruimactie na rellen in Eindhoven'

Gewapend met vuilniszakken, handschoenen, bezems en kratten - "Voor het glas" - kwamen tientallen mensen maandagochtend naar het centrum van Eindhoven. Ze wilden daar de medewerkers van de stadsreiniging helpen bij het opruimen van de enorme bende die relschoppers zondag veroorzaakten in de stad.

De oproerkraaiers vielen zondag in het centrum van Eindhoven massaal agenten en ME'ers aan die de veiligheid wilden handhaven. Ze gooiden ruiten in, vernielden auto's en plunderden winkels. Overal lag glas... "Wij zagen de beelden en hebben het er vervolgens binnen de studentenvereniging over gehad om ons steentje bij te dragen om Eindhoven een beetje op te knappen", vertelt een studente.