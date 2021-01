Stadsreiniging blij met mensen die willen helpen om de troep na de rellen in Eindhoven op te ruimen

Herstelwerkzaamheden bij het station van Eindhoven na de rellen van zondag (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Ingegooide ruiten, vernielde auto's, geplunderde winkels, overal glas... Schoonmakers van de stadsreiniging in Eindhoven zijn sinds zondagavond druk bezig om de bende op te ruimen die de relschoppers eerder op de dag in de stad veroorzaakten. Handenvol werk wacht hen. Maar wat hen goed doet, is dat burgers hebben aangeboden om mee te helpen.

"Een groep bezorgde, aangedane burgers heeft onze organisatie benaderd of ze deze maandag mogen meehelpen met opruimen", vertelt Thijs Franssen van Ergon. Dat is de sociale werkvoorziening die verantwoordelijk is voor de stadsreiniging.

Thijs zegt dat Ergon geraakt is door deze oproep en deze mensen maandagochtend graag verwelkomt. "Om negen uur verzamelen we bij het Stationsplein en kunnen ze de handen uit de mouwen steken. "

Zondagavond werden al 25 extra Ergon-medewerkers opgeroepen om te beginnen met de eerste opruimwerkzaamheden.

Burgemeester Jorritsma op het station in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel / SQ Vision). vergroot

Hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond laat weten dat hij ongeregeldheden zoals die van zondag 'nog nooit heeft meegemaakt'. Relschoppers trakteerden de politie en ME urenlang op een regen van stenen, golfballen en messen en richtten talloze vernielingen aan op het 18 Septemberplein en het Stationsplein. Tientallen relschoppers werden opgepakt. Pas rond acht uur 's avonds keerde de rust in Eindhoven enigszins terug.

Reizigers reageren op de vernielingen in en rondom Eindhoven Centraal.

Wachten op privacy instellingen...

Burgemeester John Jorritsma noemt de oproerkraaiers het 'schuim van de aarde'. Volgens de politie, het OM en de gemeente hadden de relschoppers het vanaf het begin af aan doelbewust gemunt op de politie. Van een demonstratie, zoals die was aangekondigd en verboden, is geen sprake geweest, lieten ze in een gezamenlijke verklaring weten."Dit was oorlog!", reageert Jorritsma.

LEES OOK:

Zondagavond werden 25 extra medewerkers van Ergon opgeroepen om het eerste opruimwerk op zich te nemen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.