Europa Cup basketbal in Den Bosch is bijna een militaire operatie

Terwijl Nederland in lockdown is vanwege het coronavirus en een avondklok mensen van de straat moet houden, begint dinsdag in Den Bosch een Europa Cup basketbaltoernooi. Teams uit Rusland, België, Hongarije, Italië en Griekeland komen spelen voor een plek in de volgende ronde. Eigenaar Bob van Oosterhout van Heroes Den Bosch maakte zich hard voor een bubbel in Den Bosch. “We wilden niet naar Siberië vliegen!”

Heroes had bij de internationale basketbalbond FIBA een bidbook neergelegd voor de groep waarin Den Bosch zit. De FIBA was zo tevreden over dat aanbod dat ook een andere groep haar duels in De Maaspoort gaat spelen.

Vijf vragen over dit toernooi in de bubbel aan Bob van Oosterhout.

1. Waarom mag er in deze tijd überhaupt een internationaal toernooi georganiseerd worden in Nederland?

“Topsport mag doorgaan en we hebben veel met sportfederatie NOC*NSF geschakeld om de juiste manier te vinden voor deze bubbel. Dit Europese evenement past exact binnen de geldende afspraken. Overal in Europa gaat de sport trouwens door.”

2. Hoe wordt iedereen gescheiden gehouden om coronabesmettingen te voorkomen?

“Dat is een puzzel van hier tot Tokio. We hebben een ongelofelijk draaiboek liggen waarbij we bijna op een militaristische manier samenwerken met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Mövenpick Hotel, Hotel Central en vervoerder Arriva. De teams hebben hun eigen afdeling in de hotels. In principe komt niemand elkaar tegen, alleen op het veld.”

3. Hoe streng is het gereorganiseerd?

“Het is heel streng en er zijn veel controles. Om een voorbeeld te geven: zondag kwamen alle teams in Den Bosch aan, zondagavond was iedereen getest en gelukkig negatief. De regels zijn zo streng dat ik me zelfs afvraag of ik de hal in mag om de wedstrijden van mijn Heroes te zien. Echt: zo streng is het.”

4. Hoeveel kost dit wel niet?

“Het kost een heel stuk minder dan vliegen naar Rusland. Hier kunnen we nog iets doen met sponsors en een beroep doen op De Maaspoort en de gemeente Den Bosch. Het is echt hartverwarmend hoeveel mensen willen helpen. Ook vrijwilligers, zelfs van andere clubs zoals ZZ Leiden. We gaan er financieel alles aan doen om quitte te spelen.”

5. En sportief: wat kunnen we verwachten van Heroes in een groep waarvan er twee teams doorgaan naar de volgende ronde?

"We hebben lang stilgelegen door corona en hebben pas drie competitiewedstrijden in de benen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe spelers. We zoeken nog naar vorm en ritme.

Het toeval wil dat de loting heeft bepaald dat Donar Groningen bij ons in de poule zit, dat is jammer omdat ik bij Europa Cup basketbal vooral mooie Europese tegenstanders wil en niet een Nederlandse. Een extra tegenvaller is dat het Wit-Russische Borisfen niet is gekomen vanwege een corona-uitbraak in hun team. Dat betekent dat we maar één echte Europese wedstrijd spelen tegen het Russische Perm, een ploeg met spelers die meer verdienen dan onze hele begroting. Het wordt een zware dobber maar we gaan er alles aan doen om twee goede wedstrijden neer te zetten."

De andere poule die in Den Bosch gespeeld wordt bestaat uit:

Mons (België)

Regio Emilia (Italië)

Iraklis (Griekenland)

Kormend (Hongarije)

Alle wedstrijden in Den Bosch worden uitgezonden op het YouTube-kanaal van de FIBA. ZiggoSport zendt dinsdagavond om 18.00 uur het onderlinge treffen van Donar en Heroes uit en ook hun duels later in de week tegen de Russen.

