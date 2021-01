'Om de rellen te stoppen moet er snel een uitweg komen uit de corona-ellende', zegt psycholoog

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision vergroot

De rellen houden pas op als mensen een uitweg zien uit de huidige corona-ellende. Dat denkt neuropsycholoog Erik Matser. Een jaar lang geen ontspanning zorgt ervoor dat deze mensen agressief worden. Ze hebben een uitlaatklep nodig, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Hij probeert uit te leggen waarom de stoppen nu doorslaan bij sommige mensen: "Je hebt twee gebieden in je hersenen. Het een is actief als je bezig bent, het ander als je rust. Stress zorgt ervoor dat beide systemen te lang actief zijn en dat is nu al een jaar zo. Dan wordt de een heel moe, de ander krijgt depressieve klachten en een deel van de mensen gaat rellen."

Uitweg

"Deze rellen stoppen pas als er een uitweg komt, anders wordt de rotzooi alleen maar groter." Er zijn volgens Matser al samenlevingen die vrijer zijn, waar meer kan. En met testen moet het mogelijk zijn om naar school te gaan of het sociale leven weer op te pakken.

Matser ziet bij de overheid weinig kennis over waarom groepen mensen nu gaan rellen. "Ik hoor Rutte zeggen dat hij geen idee heeft waarom ze dit doen. Daar maak ik mij zorgen over. Ze snappen niet waarom mensen zich zo gedragen." Matser vindt dat in adviesorganen mensen moeten komen die gespecialiseerd zijn in gedrag.

Communicatie

Het is belangrijk om te weten wat de achtergrond is van de mensen die rellen, om te weten hoe je moet communiceren, zegt Otto Adang. Hij is gedragswetenschapper en lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie.

"Als het mensen zijn die deze gelegenheid aangrijpen om rotzooi te trappen moet je duidelijk maken dat hun gedrag onacceptabel is. "Bij mensen die boos zijn over de coronamaatregelen, is het belangrijk om hen te vertellen wat wel kan. "Daar kun je hen ook bij helpen. Maar dan gaat het natuurlijk niet om stenen gooien."

Als demonstranten zich verzamelen, moet de politie zorgen dat de groep niet groeit. En dat kan door niet de hele groep tegen hen in het harnas te jagen. "Als de groep niet te groot is, is het lastig voor mensen om zich te verschuilen in de groep."

Samenleving

Uiteindelijk zit de oplossing volgens Adang in de samenleving. "Ouders moeten tegen kinderen zeggen dat ze thuis moeten blijven. Een goed voorbeeld zijn de Project X-rellen in Groningen. Ook veel jongvolwassenen wonen nog thuis. Daar moet de discussie gevoerd worden of je gaat of niet."

