Kroegbaas en dj gaan met carnaval 96 uur livestreamen vanuit café: voor horeca die geen steun krijgt

Kroegbaas Kristian van Eenennaam laat zich met zijn dj 96 uur opsluiten met carnaval.

Kastelein Kristian van Eenennaam en discjockey Elton van den Maagdenberg sluiten zich met carnaval 96 uur op in café Krisje aan de Haven in Breda. Het tweetal laat zich filmen en wil via een livestream geld ophalen voor startende ondernemers in de horeca die geen overheidssteun krijgen. De actie is ook een protest tegen de lockdown.

Ronald Strater

Door de coronacrisis wordt er dit jaar geen carnaval gevierd in zijn kroeg, dus besloot kroegbaas Kristian van Eenennaam met dj Elton van den Maagdenberg om er maar iets anders mee te doen. Het werd een actie, een soort kruising tussen Big Brother en het Glazen Huis.

"We doen dit voor de mensen thuis zodat carnaval niet onopgemerkt voorbijgaat."

"We laten ons 96 uur opsluiten en gaan dan constant livestreamen", vertel Kristian 'Krisje' van Eenennaam. "We doen dit voor de mensen thuis zodat carnaval niet onopgemerkt voorbijgaat. Daarnaast is het ook een protest en dan zonder rellen en geweld, omdat deze lockdown voor de horeca en de winkels veel te lang gaat duren. Want hoe lang iedereen dit financieel nog volhouden? En tot slot willen we ook nog geld ophalen voor het goede doel."

En dat goede doel heeft met de horeca te maken. "We hebben in Breda een aantal ondernemers die net met hun zaak zijn gestart voordat de coronacrisis begon", vervolgt Krisje. "Die hebben dus helemaal geen recht op steun van de overheid omdat ze geen omzetcijfers kunnen overleggen. En ze hebben ook nog geen reserves, dus gaan we voor hen centjes ophalen."

"Ik ga elke ochtend sporten op carnavalsmuziek."

Kristan en Elton gaan via een livestream de mensen thuis vermaken om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen. Gedurende 96 uur komen er heel wat acties voorbij. De meest eenvoudige is dat mensen tegen betaling een plaatje kunnen aanvragen. "Dan krijgen ze gewoon een tikkie", zegt de Bredase kastelein. "Maar er komen bijvoorbeeld ook gastoptredens, spelletjes en ik ga elke ochtend sporten als Olga Commandeur. Maar dan op carnavalsmuziek."

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor de actie van Krisje en Elton. Die mag wel maar alleen online plaatsvinden. "Het is niet de bedoeling dat mensen hier voor de deur gaan staan. Het is echt een evenement voor thuis", vertelt de caféhouder.

