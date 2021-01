Tonnie (78) is helemaal van streek nadat relschoppers haar autootje vernielden

Wachten op privacy instellingen... Het autootje van Tonnie van Gestel werd vernield bij rellen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Relschoppers vernielden het autootje van de 78-jarige Tonnie

Ze is er kapot van. De 78-jarige Tonnie van Gestel woont in een seniorenflat in de Isidorusstraat. Haar omgeving was zondagnacht de brandhaard van de rellen in Tilburg West. Relschoppers vernielden een bushokje, staken een auto in brand en gooiden ruiten in diggelen. Onder andere de achterruit van haar autootje. Het was meer dan ze hebben kan.

“Ik zit met een fobie. En dan krijg ik dit er ook nog bij. Ik heb een straatfobie en durf nergens naar toe. Daar was ik van aan het opkrabbelen. Maar nu met corona krijg ik het weer helemaal terug.”

Een hoop herrie, geknal en vuurwerk hoorde Tonnie maandagavond. “Ik durfde niet naar buiten. Op een gegeven moment heb ik door een klein spleetje in de gordijnen zitten kijken en toen zag ik een hoop volk hier langslopen. Ik raakte er helemaal door van streek. Om drie uur vannacht sliep ik nog niet en de spanning zit nu nog steeds in mijn lijf.”

"Waarom, waarom?"

Toen ze maandagmorgen uit de badkamer kwam, liep ze naar haar auto en zag ze de schade. “En waarom, waarom?”, verzucht ze.

De scherven liggen tot op het dashboard. Tonnie is er zo blij mee dat ze nog kan rijden op haar leeftijd. Haar zoon regelt de schade met de verzekeringsmaatschappij. Om maandagavond een beetje rust te krijgen, gaat ze met een vriendin een potje kaarten: “Dat doen we iedere maandag. Eventjes een beetje ontspanning.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.