Molotovcocktails tegen huis in Baarle-Nassau gegooid, daders staan op camerabeelden

De bewoners van een huis aan de Nassaulaan in Baarle-Nassau beleefden zondagavond 27 december de schrik van hun leven. Tegen hun huis werden twee molotovcocktails gegooid. De daders staan op beveiligingsbeelden die maandagavond in Bureau Brabant zijn te zien.

Op de beelden is te zien dat de drie daders die zondagavond rond tien uur eerst voorlangs renden, Daarna werd er een eerste molotovcocktail tegen een raam van het van het huis gegooid, maar de fles vatte geen vlam. Kort daarna werd er een tweede cocktail gegooid. Die vat wel vlam en zette een deel van de voorgevel in brand. De politie hoopt dat de drie daders worden herkend. Van een van de daders is ook een stem te horen.