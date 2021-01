Fietser schiet op huis in Sprang-Capelle, camerabeelden in Bureau Brabant

De auto van de vermoedelijke schutter (Foto: Bureau Brabant) vergroot

Twee huizen aan de Nieuwevaart in Sprang-Capelle werden vorig jaar beschoten. Het eerste huis in februari en het tweede huis werd op 5 december onder vuur genomen. In de ruiten van de woningen waren meerdere kogelinslagen te zien. Bij de eerste zou de dader hebben geschoten terwijl hij voorbijfietste.

Bureau Brabant besteedt maandagavond afzonderlijk aandacht aan beide schietpartijen, maar vermoedt wel dat er een verband is tussen beide voorvallen.

Bij de eerste schietpartij is de auto te zien van waaruit vermoedelijk is geschoten, bij de tweede schietpartij staat een man op een fiets op beelden van de beveiligingscamera's. Al fietsend schiet hij op het huis. Beide keren waren de bewoners thuis.

De eerste beschieting van het huis was op donderdag 13 februari om kwart over twee. De schutter en het schieten zelf staan niet op beeld. Wel is waarschijnlijk de auto van de schutter vastgelegd. Het gaat om een bestelauto met een donkere strip aan de zijkant.

Vijf keer geschoten

Het tweede huis werd op zaterdag 5 december beschoten. Dat gebeurde rond halftwee 's nachts. Op camerabeelden is een man op een fiets die langzaam op een grasstrook langs het huis fietst. Dan draait de man de weg op richting het huis Voor het huis haalt hij een pistool uit z’n jaszak en schiet vijf keer op het huis. Daarna fietst hij weg, in de richting van de Heistraat. De politie hoopt dat mensen de schutter of de bestelauto herkennen en dat er zich nog getuigen zullen melden.

