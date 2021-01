A58 dicht na ongeval met drie vrachtwagens

De A58 is afgesloten bij Oirschot, na een ongeluk met drie vrachtwagens. Verkeer heeft last van een flinke vertraging.

De weg richting Tilburg is helemaal dicht, tussen Oirschot en Moergestel. De file loopt snel op, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB is de vertraging inmiddels zo'n drie kwartier.

Er is een omleiding ingesteld voor het verkeer. Verkeer in de richting van Tilburg of Breda volgt vanaf knooppunt Batadorp de richting Den Bosch, en rijdt dan via de A2 en A65.