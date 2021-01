A58 van Eindhoven naar Tilburg weer open na ongeluk met drie vrachtwagens

Wachten op privacy instellingen... (Foto: Joop Mutter) Volgende Vorige vergroot 1/2 A58 van Eindhoven naar Tilburg nog uren dicht na ongeluk met drie vrachtwagens

De A58 richting Tilburg is om kwart over acht 's avonds weer geopend. De weg was sinds het eind van de middag afgesloten na en ongeluk met drie vrachtwagens. Verkeer was de hele avond flink vertraagd.

Janneke Bosch Geschreven door

De weg was in de richting Tilburg helemaal dicht tussen Oirschot en Moergestel. De file liep snel op, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB was de vertraging zo'n drie kwartier. Verkeerd vanaf Eindhoven werd omgeleid. Verkeer in de richting van Tilburg of Breda volgde vanaf knooppunt Batadorp de richting Den Bosch en rijdt dan via de A2 en A65.

De A58 van Tilburg naar Eindhoven was aan het einde van de middag al opengegooid.

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Joop Mutter vergroot

vergroot

vergroot

vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.