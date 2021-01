Gasflessen ontploft bij brand op dak naast een huisartsenpraktijk in Oosterhout

Bij werkzaamheden op het dak van een gebouw naast de huisartsenpraktijk aan de Pasteurlaan in Oosterhout is maandagmiddag brand ontstaan. Er stonden ook twee gasflessen op het dak, die vervolgens explodeerden.

De explosies zorgden voor flinke schrik in de buurt. "Het waren twee flinke explosies. Mensen schrokken zich rot", vertelt een getuige. Panden in de buurt werden ontruimd, zo'n tachtig tot negentig mensen stonden op straat.

Inmiddels is de brand geblust en de situatie in Oosterhout onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de explosies of de brand. De huisartsenpost is gewoon open.