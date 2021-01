De auto van Maggie en haar baby werd belaagd door relschoppers: 'We zaten helemaal onder het glas'

Maggie en haar 6 maanden oude baby (privéfoto). vergroot

"Het leek alsof we in een slecht videospel terecht gekomen waren. Ineens zat alles onder het glas, de kinderen huilden en ik en m'n zus waren helemaal in paniek." Maggie (24) reed zondagmiddag nietsvermoedend met haar zoontje van 6 maanden en haar zus met haar kindje van 14 maanden naar haar ouders in Eindhoven. Op Fellenoord kwamen ze vast te zitten tussen de relschoppers, die door de politie van het 18 Septemberplein waren verdreven.

De auto werd bekogeld met stenen en de achterruit werd ingeslagen door relschoppers. "Mijn zus zat met haar kindje op de achterbank, en alles zat onder het glas. We waren helemaal in paniek. We wisten niet wat er gaande was in Eindhoven", vertelt Maggie thuis op de bank in Uden.

De achterruit van Maggie die door relschoppers werd ingeslagen (foto: Maggie). vergroot

Het had veel erger had kunnen aflopen

"Ik ben nog steeds in shock en had nooit gedacht dat dit in Nederland zou kunnen gebeuren". Eenmaal uit de menigte zijn Maggie en haar zus direct naar de politie gereden om aangifte te doen.

"Toen ik in het politiebureau op m'n telefoon de beelden zag van wat er aan de hand was, realiseerde ik me dat het veel erger had kunnen aflopen", zegt Maggie. Ze wil haar verhaal vertellen in de hoop dat de relschoppers beseffen wat ze gedaan hebben. "Ik begrijp absoluut niet waarom ze mij te grazen hebben genomen."

