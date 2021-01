Tilburger (23) opgepakt die op sociale media opriep om te komen rellen

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Een 23-jarige man uit Tilburg is maandag aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht via sociale media opgeroepen te hebben om in zijn woonplaats en omgeving te komen rellen.

In het politieonderzoek naar het bewuste bericht op sociale media kwam de verdachte in beeld. De Tilburger is thuis aangehouden. Na zijn aanhouding is hij meegenomen naar het politiebureau. Daar zit hij vast voor verhoor.

Eerder werd al een 35-jarige man uit Bavel aangehouden die via sociale media opriep tot oproer. De berichten onder jongeren op sociale media leidden zondagavond al tot ongeregeldheden onder meer in Tilburg, Oosterhout en Breda .

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.