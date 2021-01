Rellen en grimmige sfeer: dit was Tilburg West zondagavond

Foto: SQ Vision vergroot

Nadat de avondklok was ingegaan, werden de straten in Tilburg West overgenomen door rellende jongeren. Jonge mannen: tieners, maar vooral twintigers, met capuchons over hun hoofd en een mondkapje op. Niet vanwege corona, maar om onherkenbaar te zijn. Een ooggetuigenverslag.

Agnes van der Straaten & Tom van den Oetelaar Geschreven door

Het begint zondagavond met een oproep op Facebook: 'Vanavond komt Tilburg in opstand!!!!!! Locatie: achter ROC Wandelbos. Tijdstip: 20.30 uur. Neem zoveel mensen mee die je kent. 200 man staat (sic) al paraat. DEEL DIT!!'

We willen even polsen of er al leven is rondom het ROC. Om tien voor half negen is het verrassend druk. In een lang sliert rijden auto's toeterend door de straten. Op straat wordt het steeds drukker. Mensen gaan hun huis uit om te kijken wat er aan de hand is. De sfeer is dreigend.

De politie zet de wegen af met politieauto's. Maar rond kwart voor negen verlaten ze de straten, mogelijk in een poging de situatie niet te laten escaleren of om plaats te maken voor de ME. Maar mensen steken zwaar vuurwerk af. We voelen dat de sfeer grimmiger wordt. De eerste verkeersborden worden uit de grond getrokken.

Rond negen uur verspreidt de menigte zich en ontstaat er een guerrilla-achtige sfeer. Groepjes jongeren trekken door de straten en richten een spoor van vernieling aan. Stoeptegels worden uit de straten getrokken, containers en bloempotten en zelfs een bouwkeet worden omgegooid. Rondom de Westermarkt vernielen de relschoppers winkels.

Vanaf het balkon van een appartement klinkt een luide stem. Een man heeft zijn speakers op het balkon gezet en speelt een Engelstalige monoloog af met samenzweringstheorieën.

De sfeer is onheilspellend. Twee cameramensen die staan te filmen, worden bekogeld met stenen en moeten vluchten. Een cameraman wordt door een groep achtervolgd. Hij holt een zijstraat in en via een tuin kan hij zich in zijn auto in veiligheid brengen. Ondertussen rijden politiebusjes door de straten en staan ME'ers paraat. Soms verrichten ze charges.

Continu klinken er harde knallen en geschreeuw. In de Isidorusstraat wordt een auto in brand gestoken. Nog tot laat in de avond cirkelen er helikopters boven Tilburg West. Een onwerkelijk beeld. Op de tweede avond van de avondklok heb je in Tilburg West het gevoel dat je in een dystopie bent beland.

