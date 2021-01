Noodbevel vanwege rellen in Tilburg: volop vernielingen, brandjes en illegaal vuurwerk

Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: SQ Vision

In Tilburg is een noodbevel van kracht vanwege rellen. In de buurt van de Wandelboslaan ontstond rond half negen een gespannen sfeer. Al snel liep het uit de hand. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken en er zijn vernielingen aangericht. Er werden auto's in brand gestoken en etalageruiten vernield. De sfeer is zo gespannen dat burgemeester Theo Weterings de politie extra bevoegdheden heeft gegeven om hard in te grijpen.

Opvallend veel mensen hadden zich rond half negen gemeld in de omgeving van ROC Tilburg, dat ligt aan de Wandelboslaan. Tientallen auto's reden er rond en er werd flink getoeterd. De politie zette uit voorzorg een aantal wegen af. Er wordt veel vuurwerk afgestoken en er zijn diverse verkeersborden en een lantaarnpaal uit de grond getrokken. Ook zijn er persfotografen bekogeld met stenen en werden auto's in brand gestoken.

Al snel werd de Mobiele Eenheid ingeschakeld. De groep met tientallen mensen verspreidde zich vervolgens over een groter gebied. Er werden onder meer etalageruiten ingetrapt. Op social media zijn beelden te zien van de onrusten. De politie probeert vanuit een helikopter overzicht te krijgen.

Nadat de oproep om te komen rellen werd aangekondigd via allerlei online-kanalen, voerde de politie stopgesprekken met de initiatiefnemers. Dat kon niet voorkomen dat het in de loop van de avond misging.

Het noodbevel dat is afgevaardigd geldt voor een gebied dat bestaat uit de Ringbaan West, de Alleenhouderstraat, het Kwekerijpad, de Statenlaan en de Lage Witsiebaan. Mensen die zich hier bevinden moeten alle aanwijzingen van de politie opvolgen.

Ook gedoe in Helmond

Rond negen uur zou er ook een demonstratie tegen de avondklok worden gehouden in Helmond. Hiervoor meldden zich tegen half negen een 'handjevol mensen' in de buurt van het stadion van Helmond Sport. Ook hier ontstond onrust.

Een betoging, eerder op de dag in Eindhoven tegen het beleid van de regering om het coronavirus te beteugelen, liep compleet uit de hand. Ook in onder meer Amsterdam en Urk ontaardden demonstraties dit weekend in een chaos.

