Rust keert langzaam terug in Eindhoven na dag vol rellen

Zondagmiddag barstte het geweld los in Eindhoven centrum

De rust keert langzaam terug in het centrum van Eindhoven. Er lopen nog groepjes relschoppers over het Stationsplein en omgeving, maar veel activiteit is er rond acht uur 's avonds niet meer. Dat meldt een omwonende, die liever anoniem wil blijven.

Vanuit het raam van zijn woonkamer kijkt hij uit over het plein. Daar ziet hij nog smeulende resten van auto's liggen die door de relschoppers in brand zijn gestoken. Er staan nog twee busjes van de ME en vier politiebusjes op het plein. Overal liggen losse stenen en kapotte tegels.

Op het 18 Septemberplein, waar het geweld zondagmiddag om kwart over twee losbarstte, is het weer rustig. Maar ook hier is het een enorme ravage. In het donker zijn niet alle vernielingen zichtbaar, maar er smeulen nog wat fietsen na. Ook liggen overal stenen en stoeptegels, die bij het rellen uit de grond zijn getrokken.

Op het Stationsplein smeulen de terrasmeubels van Café De Hertog na. Die meubels zijn zondagmiddag in brand gestoken. Een paal met camera's is uit de grond getrokken, de ruiten van een reclamezuil zijn ingeslagen. "Volgens mij was het gewoon een excuus om te rellen", vermoedt de omwonende.

"Het was wel heftig vanmiddag", gaat hij verder. "Ik heb nog nooit zoiets gezien hier. Het leek wel de ontruiming van het Malieveld. Twee jaar geleden is het station mooi gerestaureerd en nu dit."

