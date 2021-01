Sfeer slaat om in Den Bosch: grote groep op vernielingstocht, meerdere mensen aangehouden

Foto: SQ Vision vergroot

De situatie loopt steeds verder uit de hand in Den Bosch. Tussen de honderd en honderdvijftig mensen verrichten vernielingen aan in het centrum. Er wordt gegooid met vuurwerk, de Jumbo is geplunderd en ramen van woningen en auto's zijn ingegooid. Alle toegangswegen naar Den Bosch zijn afgesloten en bussen rijden niet meer.

De onrust begon bij het tankstation op de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch. Dat is de plek waar rellen in de eerste instantie werden aangekondigd. Tientallen mensen verzamelden zich daar.

Rond half negen 's avonds stonden er al zo'n honderd mensen. Ze staken midden op de weg zwaar vuurwerk af, waarbij auto's bijna werden geraakt. De politie ter plaatse is met stenen bekogeld.

Langs de Graafseweg werd een groot aantal ramen ingegooid met straatstenen.

Richting centrum

Iets na negen uur verplaatste de groep zich richting het centrum van Den Bosch. Ze liepen de stad in via de brug bij Hinthamereinde. Onderweg werd met vuurwerk gegooid en zijn ramen van auto's, woningen en winkels vernield.

Bussen rijden niet meer

Het busverkeer in Den Bosch is volledig stilgelegd en alle bussen moeten naar de stalling. Eerder was dat alleen nog vanaf het station in Den Bosch. Buschauffeurs kregen daarbij de opdracht om in de bus te blijven. Rond half elf 's avonds werden alle toegangswegen naar Den Bosch afgesloten vanwege de rellen. Daarmee moet voorkomen worden dat nog meer mensen zich aansluiten bij de rellen in de binnenstad.

Jumbo wordt geplunderd

De groep is aan het plunderen geslagen. Zo zijn in het centrum onder meer de New York Pizza en ICI Paris opengebroken. Ook de Jumbo en de Primera aan de Visstraat zijn geplunderd.

Politie op de been in Den Bosch

De politie laat weten behoorlijk wat agenten op straat te hebben in de stad. Die worden ondersteund door de ME. "Het is flink onrustig in Den Bosch. Het zijn verschillende losse groepen die door de binnenstad trekken", zegt de politie. "Er zijn behoorlijk wat relschoppers die stevige vernielingen aan het plegen zijn. We proberen dat met de nodige inzet te beteugelen."

Er zijn meerdere mensen aangehouden. Maar hoeveel dat er precies zijn, is onduidelijk.

Jumbo vernield

De Jumbo aan de Visstraat is volledig vernield.

De politie heeft een fietser opgepakt.

