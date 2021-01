Jumbo na plunderingen in Den Bosch: 'Onze medewerkers zijn veilig'

De Jumbo is vernield. vergroot

Relschoppers in Den Bosch hebben maandagavond de Jumbo City aan de Visstraat opengebroken en geplunderd. De supermarkt is van binnen volledig vernield. De winkel laat maandagavond weten dat het personeel veilig is.

Ista van Galen Geschreven door

Op sociale media gingen foto's en video's rond van tientallen mensen die de Jumbo openbreken en naar binnen rennen om te plunderen. Via Facebook laat de Jumbo City weten: "Zoals velen van jullie al gezien zullen hebben is onze winkel ook vernield met vele andere winkels in het centrum van Den Bosch . Bij deze willen wij laten weten dat ons personeel op dit moment gelukkig al weg was en dat wij allemaal veilig zijn." Dinsdag is de winkel gesloten om op te ruimen en schoon te maken.

In de video zie je hoe de winkel wordt geplunderd:

In het centrum van Den Bosch zijn ook tientallen andere winkels vernield. De eigenaar van een carnavalswinkel vertelt dat hij na bericht van de rellen snel naar de stad ging om zijn winkel te controleren. "Toen ik in de straat kwam, zag ik al dat het hopeloos was. Het raam was er helemaal uit. Dit heeft niks meer met corona te maken", aldus de eigenaar.

In de video de uitgebreide reactie van de winkeleigenaar:

Volgens berichten zijn ook de Primera, de New York Pizza, ICI Paris XL, een friettent, een casino en een sportschoenenwinkel geplunderd. In de binnenstad ligt op meerdere plekken glas op de grond van ingegooide ramen.

Zo zag de Jumbo eruit na de plunderingen:

