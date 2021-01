IC-verpleegkundige Arjan boos over plan om ziekenhuis te bestormen: 'Agressie moet stoppen'

IC-verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis reageert verbijsterd op agressie richting zorgmedewerkers. vergroot

IC-verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis in Breda is verbijsterd. "Ik werd vanochtend wakker met het nieuwsbericht dat het ziekenhuis in Den Bosch doelwit was van relschoppers", vertelt hij geschrokken. "Een ongelooflijk bericht. Ik kan me niet voorstellen waarom mensen gaan rellen tegen een ziekenhuis. En zeker niet tegen zorgpersoneel."

Sandra Kagie Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

Relschoppers die maandagavond huis hielden in de binnenstad van Den Bosch hadden ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis op het oog. Ze deden een poging om bij het ziekenhuis komen. Dat lukte uiteindelijk niet.

Het bericht dat de relschoppers het überhaupt hebben geprobeerd, maakt Arjan ontzettend kwaad. Dit zeker in combinatie met het eerdere bericht van een verpleegkundige van Thebe die zondagavond tijdens haar werk werd bekogeld met vuurwerk door rellende jongeren. De politie moest haar onder escorte bevrijden.

"Het moet gewoon stoppen. Elke agressie richting zorgmedewerkers is verkeerd."

Arjan noemt het 'verachtelijk'. 'Ik maak me ernstig zorgen over de veiligheid van mijn collega's", zegt hij. "Wij werken dag en nacht. Als iedereen aan het feesten is, zijn wij mensen aan het helpen", legt hij uit.

Hij kan het zich niet voorstellen dat hij en zijn collega's dat niet meer kunnen doen omdat ze 'geïntimideerd' of 'agressief bejegend worden'. "Het moet gewoon stoppen. Elke agressie richting zorgmedewerkers is verkeerd. Het kan niet", slaakt hij een noodkreet.

Bekijk hier de nieuwe vlog van Arjan

Wachten op privacy instellingen...

