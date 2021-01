Veel schade in Den Bosch: om de winkel zijn de ruiten kapot

Het centrum van Den Bosch ligt er dinsdagochtend om zes uur nog stil en verlaten bij. Dat was maandagavond wel anders. Vanaf ongeveer negen uur trokken rellende en plunderende jongeren door de stad.

Wanneer onze verslaggever bijvoorbeeld in de Hinthamerstraat bij de Amac, een winkel waar je alles van Apple kunt kopen, naar binnen kijkt, ziet hij de bakstenen nog liggen. Overal liggen scherven. En de winkel is leeg. Leeggeroofd of uit voorzorg leeggehaald, is niet direct duidelijk.